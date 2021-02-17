توفي شخص وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 9 حوادث مرور في مختلف ولايات الوطن خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 16 من الشهر الجاري،حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء حصيلة لقيادة الدرك الوطني.

وفي مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، فقد تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال نفس الفترة في كل من ولايات غرداية، الوادي وبجاية من حجز 3500 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، مع توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية وحجز وسيلتي نقل.

وبخصوص الغش والتهريب أوضح المصدر ذاته أن وحدات الدرك الوطني تمكنت في عدة عمليات متفرقة من حجز 50 هاتفا نقالا من مختلف العلامات، 1.762 قارورة من المشروبات الكحولية، 2.160 كيس من التبغ، 109 كلغ من العجائن الغذائية، 50 كلغ من النقانق، 360 زجاجة أدوية طبية منتهية الصلاحية.

كما حجزت وحدات الدرك الوطني 282 وحدة من الملابس المستعملة بالإضافة إلى حجز 4 وسائل نقل وتوقيف ثمانية ( 8 ) أشخاص عبر8 ولايات من الوطن وهي: بسكرة، البليدة، تندوف، غرداية، إليزي، بومرداس، الوادي وسوق أهراس.