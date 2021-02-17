كشف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، اليوم الأربعاء، عن كيفية الحصول على بطاقة شفاء جديدة في حالات الضياع أو الإتلاف.

وأوضح "الكناس" في منشور عبر صفحته الرسمية في "فايسبوك"، أنه يجب الإخطار الفوري لمركز الانتساب الذي يضع تحت تصرف المواطنين استمارة التصريح بالضياع أو الإتلاف.

وأضاف المصدر ذاته، يجب تقديم طلب الحصول على نسخة ثانية من بطاقة الشفاء مقابل تسديد مبلغ 400 دينار الذي يمثل مصاريف إعادة الإنتاج عبر الحساب البريدي الخاص بوكالة الانتساب.