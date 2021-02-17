أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة أن إسعافات وحدة القطاع لأهل القصر تدخلت ليلة أمس على الساعة 21:53 في انفجار الغاز بمقهى في بلدية أهل القصر خلف الحريق مصاب من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة له حروق من الدرجة الثانية في اليد والوجه تم إسعافه ونقله إلى مستشفى بشلول. كما خلف الانفجار تحطم الباب الرئيسي وزجاج الأبواب والخزانات، أين أخمد الحريق من طرف الحماية المدنية بعد تسخير شاحنة و6 أفراد.