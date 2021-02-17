اكتشف عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، عيادة طب أسنان مزيفة في وقت أوقفت فيه طبيبا مزيفا أيضا يزاول نشاطه بدون رخصة، مع حجز معدات وأدوية خاصة بجراحة وطب الأسنان ومبلغ مالي من عائدات نشاطه قدره 42 مليون سنتيم.

وبعد التحقيق معه تم تحرير إجراء قضائي ضده موضوعه ممارسة غير شرعية لمهنة منظمة قانونا، تعريض حياة الغير للخطر وانتهاك واجبات الاحتياط والسلامة، سيحال بموجبه على العدالة.