تستكمل اليوم الدفعة الثانية من مواجهات دوري أوروبا والتي عرفت في شقها الأول، سقوطا مدويا لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان، فيما حقق ليفربول فوزا مهما على لايبزيغ الألماني ، ويحتضن ملعب " الدراغاو " مواجهة قوية بين نادي بورتو البرتغالي وضيفه جوفنتوس الإيطالي ، أما بوروسيا دورتموند الألماني فينزل ضيفا على إشبيلية الإسباني في اللقاء الذي يجري على ميدان " رامون سانشيز بيزخوان" وذلك لحساب لقاءات الدور 16 من " التشمبينزليغ".

ويعود " الدون" رونالدو إلى بلاده بطموحات كبيرة في قيادة السيدة العجوز إلى منصة التتويج من خلال تحقيق انطلاقة قوية في دوري الأبطال، نزال كروي بين متوّج بلقب الدوري الإيطالي في آخر 9 مواسم على التوالي وفريق فائز بدرع الدوري البرتغالي و لقب دوري الأبطال الأوروبي في مناسبتين سابقتين.

مواجهة النادي الأندلسي ضد ممثل الكرة الألماني في هذه السهرة، ستعرف هي الأخرى صراعا بين شبان الفريقين حيث ستكون المواجهة، قبلة لكبار مناجرة كرة القدم الباحثين عن الاستثمار في هؤلاء الشبان وتحويلهم إلى فرق أكبر ودوري أقوى وتواجه الفريقين في الدوري الأوروبي عام 2010، وفاز إشبيلية ذهابًا بهدف دون رد، بينما انتهى لقاء الإياب بالتعادل الإيجابي 2/2، بدور المجموعات وتأهل وقتها من المجموعة باريس سان جيرمان في الصدارة، وإشبيلية وصيفًا، بينما حل بوروسيا دورتموند ثالث الترتيب.