نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال هذا الأسبوع عدة عمليات في سياق محاربة الجريمة المنظمة، أفضت إلى توقيف عديد المتهمين وحجز مركبات ومخدرات ومعدات وتجهيزات التنقيب غير الشرعي على الذهب وأسلحة نارية وإحباط محاولات هجرة غير شرعية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني نشرته اليوم الأربعاء أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 فيفري 2021، عديد العمليات التي تؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة.

ذوأفاد ذات المصدرأنه في سياق محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى القضاء على آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات متفرقة عبر مختلف النواحي العسكرية، (50) تاجر مخدرات وحجزت كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ (359) كيلوغرام بالإضافة إلى (27379) قرص مهلوس. ذ

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، (213) شخصا وحجزت (28) مركبة و(81) مولدا كهربائيا و(46) مطرقة ضغط و(24) طنا من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بينما تم توقيف (18) شخصا آخر وحجز مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف و(12) بندقية صيد ومسدس (01) آلي و(5490) وحدة من مختلف المشروبات و(2610) وحدة من مادة التبغ، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورڨلة وغرداية والوادي وقسنطينة وسطيف وباتنة وميلة ومعسكر وبرج باجي مختار.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (10165) لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس. وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ (53) شخصا من بينهم (10) مغاربة كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وعين تموشنت، فيما تم توقيف (108) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة وورڨلة وغرداية وأدرار.