قال محمد زرواطي رئيس شبيبة الساورة عقب فسخ العقد مع مدرب النادي مزيان إيغيل: " لست أنا من يتحدث عن إيغيل، المدرب معروف على المستوى الوطني، مدرب كبير،

فسخ العقد جاء لظروف معينة خاصة بالفريق وحتى بالمدرب الذي أحيانا يريد أن يكون بالقرب من عائلته".

وأضاف: "اليوم فسخنا العقد بدون أي مشكل وكل الأمور تمام".

المدرب إيغيل مزيان الذي كان حاضرا خلال الندوة الصحفية التي عقدها الطرفان ختم كلامه قائلا: " ..أكتفي بمقولة أنه لكل بداية نهاية ، هذه مكاتيب الله، أي مدرب في أي فريق فإنه عند بداياته يعلم جيدا أنه سيأتي اليوم الذي يغادر فيه النادي".