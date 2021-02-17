كشف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رضا تير، اليوم الأربعاء، عن استرجاع ملف مناخ الاستثمار وتنظيمه بما يخدم مختلف المتعاملين الاقتصاديين وبإشراك جميع المتدخلين المعنيين بهذا الملف، من خلال اقتراح مشروع مرسوم تنفيذي، سيعرض قريبا على الحكومة.

وأكد رضا تير، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية أن "ملف مناخ الاستثمار عاد بقوة خلال الآونة الأخيرة" مضيفا أنه "ملف جماعي ويجب العمل عليه بمشاركة جميع المتدخلين الاقتصاديين والمنظمات المهنية والتجارية والاقتصادية والخدماتية وكذلك بتدخل الخبراء".

وأوضح تير أن "الكناس سيلعب دورا كبيرا في هذا الملف، وأنه اشتغل عليه وقدم عدة اقتراحات للحكومة توافق أغلبها مع أهداف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون". كما كشف ضيف الصباح أن "العملية لا تزال جارية من خلال التقييمات التي تقوم بها الحكومة".

رغم ذلك أشار إلى أنه "تم تسجيل عدة قفزات نوعية خاصة في القطاع الفلاحي الذي حقق مردودية كبيرة، وتجاوز قطاع المحروقات، ولعب دورا كبيرا في تموين السوق