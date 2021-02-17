كشف الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم الأربعاء، أن ديون المجمع تفاقمت ثلاث مرات وعملية التحصيل متواصلة.

وخلال مشاركة بولخراص في ندوة صحفية لأشغال الجمعية العامة الخامسة عشر للاتحاد العربي للكهرباء قال، أنه لن يتم قطع الكهرباء في المناطق المعزولة، وأما بالنسبة لمخططات التنمية، فلن تتوقف وستتواصل في عدة مناطق رغم الظروف الصحية الراهنة.

وأضاف يولخراص، أن مخطط التهيئة الخاص بفصل الصيف سيتم تشغيل137 منشأة نقل قبل فصل الصيف، كما تم تجهيز فرق للتدخل السريع في حالة حدوث أي انقطاع أو عطب، مشيرا إلى أن عصرنة مرافق الشركة سيساعد كثيرا.

وأكد الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، أن الجزائر تعد من البلدان المصدرة للكهرباء، والهدف توسيع وجود الجزائر في الأسواق الخارجية.

وأضاف "رغم بعض المشاكل في الشبكات الداخلية إلا أننا في أريحية من ناحية الإنتاج، لكن الأولية لتطوير شبكات النقل".