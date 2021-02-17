تمكن اليوم عناصر أمن دائرة الرباح بالوادي من حجز كميات من الكيف المعالج والأقراص المهلوسة قدرت بـ 1 كلغ من الكيف المعالج و1062 فرص مهلوس.

وقد جاءت العملية عقب استغلال معلومات تفيد برصد نشاط مشبوه لأحد المسبوقين قضائيا حيث باشر عناصر الشرطة عملية الترصد، والتي كللت بتوقيفه بأحد أحياء المدينة متلبسا بحيازة كمية قدرت بما يقارب 1 كلغ من الكيف المعالج و 1062 قرص مهلوس كانت معدة للترويج .

وقد تم تقديم المتورط أمام نيابة محكمة الوادي وأودع الحبس بانتظار محاكمته عن جرم الحيازة لغرض البيع للمخدرات و مواد صيدلانية ذات منشأ أجنبي تدخل في مكوناتها مواد مخدرة.