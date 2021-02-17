أكد رئيس فريق اتحاد عنابة عبد الباسط زعيم أن مشكل الإجازات الخاصة بلاعبي الفريق قد انتهى بشكل رسمي في انتظار الحصول عليها يوم الخميس القادم.

وقال عبد الباسط في تصريحات صحفية لإذاعة عنابة الجهوية، بأنه تنقل إلى الجزائر العاصمة رفقة المحامي والمدير الرياضي للفريق وكان لهم لقاء مع رئيس الفاف خير الدين زطشي وعضو المكتب الفيدرالي عمار بهلول وخلص الاجتماع إلى تسديد الديون العالقة وفض النزاعات مع اللاعبين القدامى.

وأضاف نفس المتحدث أنه سيقي بالعاصمة إلى غاية يوم غد الخميس أين سيكون له لقاء آخر مع علي مالك من أجل استلام الإجازات والعودة بعدها إلى عنابة حيث سيكون التعداد مكتملا يوم السبت القادم.

وكشف رئيس اتحاد مدينة " بونة " أنه تراجع عن الاستقالة رفقة المدرب بن شوية، بعد أن أعلنا ذلك عقب مواجهة مولودية باتنة.