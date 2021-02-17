راسل الإتحاد الجزائري لكرة القدم إدارة شباب بلوزداد بخصوص مباراة الفريق أمام نادي "ماملودي صانداونز" الجنوب إفريقي في إطار الجولة الثانية من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشرت اليوم الصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد على الفايسبوك بيان الفاف الذي رسّم موعد المواجهة المقررة يوم 23 من فيفري بملعب 5 جويلية في حدود الساعة الثانية زوالا، مطالبة من إدارة الشباب توفير كل التدابير اللازمة لتطبيق بروتوكول صحي صارم للمحافظة على سلامة الجميع من خطر التعرض لوباء كوفيد 19.