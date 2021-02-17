شكلت مصالح ولاية تلمسان لجنة ولائية للوقوف على نوعية الخدمات المقدمة للطلبة بالإقامات الجامعية حسبما استفيد اليوم الأربعاء لدى ذات المصالح. وتضم هذه اللجنة التي أنشئت مطلع الأسبوع الجاري ممثلين عن السلطات المحلية ومديريات الصحة والحماية المدنية والتجهيزات العمومية وشركة توزيع الكهرباء والغاز، وفق مصالح الولاية.

وقد قامت اللجنة بتفقد خمس إقامات جامعية تابعة لمديرية الخدمات الجامعية لتلمسان كمرحلة أولى وستواصل عملها عبر الإقامات التابعة لمديرية الخدمات الجامعية للمنصورة خلال الأيام المقبلة للوقوف على ظروف التكفل بالطلبة المقيمين بهذه المرافق وتمكينهم من مزاولة دراستهم في مناخ مناسب، حسب نفس المصدر.

وقد استمعت اللجنة خلال زياراتها للإقامات الجامعية إلى انشغالات الطلبة المتعلقة بالإطعام والتدفئة وتوفير المياه والنظافة مع الوقوف على مدى احترام الإجراءات الوقائية الخاصة بالبروتوكول الصحي. ويرتقب أن ترفع هذه اللجنة تقارير لوالي تلمسان عن وضعية التكفل بالطلبة داخل الإقامات الجامعية لمتابعتها وإيجاد حلول لها كما أشير إليه.