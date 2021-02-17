أفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال لمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه في حدود الساعة 11:58 تدخلت الوحدة الثانوية بئر غبالو 45 كلم جنوب غرب مقر ولاية البويرة، من أجل حادث وفاة عامل بسونلغاز في المكان المسمى حوش فيتور بلدية بئر غبالو.

الضحية يبلغ من العمر 46 سنة متوفي في عين المكان آثار الحروق بادية عليه جراء الصعقة الكهربائية ينحدر من بلدية بني سليمان ولاية المدية وأضاف ذات البيان أن الخط الكهربائي من صنف التوتر المرتفع.