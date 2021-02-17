ينتظر استلام شطر من الطريق الرابط بين مدينة معسكر والطريق السيار شرق-غرب نهاية شهر مارس المقبل، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مدير الأشغال العمومية للولاية.

وأوضح الطاهر نقاش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الشطر الثاني من القسم الأول بطول 3 كلم يمتد من الجسر الواقع على الطريق الوطني رقم 4 في مدخل مدينة سيق إلى غاية نهاية التجمعات السكانية بمنطقة خروف التابعة لبلدية سيق.

وأشار نفس المصدر، إلى أن وتيرة أشغال الطريق الرابط بين معسكر والطريق السيار شرق-غرب الممتد إجمالا على 43 كلم بدأت في التسارع مؤخرا خاصة في القسم الأول الممتد من الطريق السيار حتى بلدية حاسين بطول 25 كلم حيث ينتظر الانتهاء من أشغال المنشآت الفنية قبل نهاية شهر فيفري الجاري ليتم استلام هذا القسم كاملا قبل نهاية سنة 2021.

وكان شطر من القسم الأول من الطريق على مسافة 8 كلم بين الطريق السيار شرق غرب و مدخل مدينة سيق قد دخل حيز الاستغلال وساهم بشكل كبير في تحسين حركة المرور بين ولاية معسكر وولايات الشمال الغربي للبلاد باعتباره شكل طريقا اجتنابيا لمدينة سيق التي كانت تعرف اختناقا مروريا كبيرا.

وينقسم الطريق النافذ بين مدينة معسكر والطريق السيار شرق-غرب إلى قسمين يشرف على إنجازهما مجمعين لمؤسسات الأشغال العمومية يضمان مؤسسات جزائرية وأجنبية ورصد لإنجازه مبلغ 37 مليار دج ويشمل 31 منشأة فنية بينها 9 كبيرة إحداها جسر عملاق بطول 1.910 متر يقع بين بلديتي الكرط وحاسين إضافة إلى 4 محولات ببلديات الكرط وحاسين وسيق.