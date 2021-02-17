أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية لمجلس قضاء ورڨلة حكما غيابيا يقضي بالسجن المؤبد في حق المسمى (م-ز) لمتابعته بجناية التسيير والتنظيم من أجل تصدير واستيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، حسبما علم اليوم الأربعاء لدى مصدر قضائي بورڨلة.

كما قضت نفس المحكمة حضوريا بإنزال عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا ضد كل واحد من المسميين (عامر-م 38 سنة) و(عادل-م 26 سنة) لمشاركتهما في نفس القضية الجنائية، حسب ذات المصدر.

وتعود وقائع هذه القضية إلى جانفي 2020 حينما وردت معلومات إلى مصالح الأمن بالوادي مفادها وجود أشخاص بصدد تمرير كمية من المخدرات من مدينة الوادي إلى مدينة ورڨلة تمهيدا للتوجه بها نحو الحدود الليبية.

وقد قامت عناصر أمنية بالتسرب بعد الحصول على إذن قضائي وذلك بربط الاتصال مع المدعو (م-ز) على أساس أنهم زبائن يريدون شراء المخدرات، كما جرى شرحه. وتبعا لذلك، اتصل المدعو (م-ز) بالمسمى عامر-م الذي ركب سيارته مصطحبا معه المدعو عادل-م وتوجها إلى سكن مهجور بحي المخادمة بمدينة ورڨلة، الذي كان قد دلهما عليه مسبقا المدعو (م-ز) بغرض تسلم الأمانة المتمثلة في مبلغ مالي قيمته الإجمالية تقدر بأكثر من 18 مليون دج، وهو عبارة عن مقابل للمخدرات التي سيسلمها لاحقا إلى "أصحابها".

لكن كان في انتظار كل من عامر-م وعادل-م بذات السكن العناصر الأمنية المتسربة حيث سلمتهما المبلغ المالي المتفق عليه قبل توقيفهما، وطلب من المدعو عامر-م الاتصال ب (م- ز) لإخباره بأنه تم تسلم المبلغ المالي المتفق عليه كاملا ليدل بعدها على مكان وجود كمية المخدرات المقدرة بـ 67 كلغ من الكيف المعالج والتي عثر عليها بإحدى الغابات الواقعة بحي سيدي عمران ببلدية ورڨلة، غير أن واضعها (م-ز) تمكن من الفرار بعد تفطنه للخطة التي أعدت للقبض عليه.

وكان ممثل الحق العام قد شدد في مرافعته على أن الوقائع ثابتة في حق المدانين في هذه القضية ملتمسا من هيئة المحكمة تسليط عقوبة السجن المؤبد على كل واحد منهما.