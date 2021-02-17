توفي شخصان في حادث مرور وقع اليوم الأربعاء ببلدية بريزينة (ولاية البيض) حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية. وأفاد ذات المصدر أن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 107 بالمدخل الجنوبي لبلدية بريزينة عقب اصطدام بين مركبة نفعية ودراجة نارية.

وقد تسبب الحادث في وفاة شخصين يبلغان من العمر 10سنوات و41 سنة كانا على متن الدراجة النارية كما أشير إليه. وقد تم تحويل جثتي الضحيتين نحو مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات ببرزينة، فيما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث.