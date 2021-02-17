تمكنت مختلف الوحدات العملياتية بأمن ولاية غليزان، في عمليات متفرقة، من توقيف 07 أشخاص وحجز 714 قرص مهلوس وكمية من المخدرات بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وجاءت القضية الأولى، على إثر الاستغلال الجيد للمعلومات التي وردت إلى عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية مفادها وجود شخصين يحوزان على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وهم بصدد ترويجها في أوساط الشباب.

وبعد البحث والتحري عنهما و اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية اللازمة، تم إيقافهما و حجز 600 كبسولة مهلوسة من نوع بريقابالين.

أما القضية الثانية: جاءت على إثر دوريات لمختلف الوحدات العملياتية بأمن الولاية للقضاء على أوكار الجريمة بشتى أنواعها مكنت من توقيف 05 أشخاص وحجز114 قرص مهلوس و35 غرام من المخدرات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات الترويج، وسلاح أبيض محظور.

وقد أنجزت ملفات إجراءات قضائية ضد المشتبه فيهم قدموا بموجبه أمام العدالة.