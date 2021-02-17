حجز عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمعسكر كمية من الأقراص المهلوسة قدرت إجمالا بـ 591 كبسولة من نوع "برقابالين" ومبلغ مالي من عائدات عملية الترويج. فيما تم وضع حد لنشاط مروجين للمؤثرات العقلية يبلغان من العمر 28 و20 سنة.

وجاءت العملية على إثر استغلال معلومات تلقاها عناصر الفرقة مفادها قيام مشتبه فيهم بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة خاصة، ليتم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيفه على مستوى الحاجز الأمني بالمخرج الشرقي لمدينة معسكر رفقة شريكه، بعد مراقبة المركبة أمنيا وإخضاعها للتفتيش تم العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على 591 كبسولة من نوع "بريقبالين"، وبعد إجراء عملية التلمس الجسدي عليهما تم ضبط مبلغ مالي من عائدات عملية الترويج، ليتم تحويلهما إلى مقر الفرقة لاستكمال إجراءات التحقيق، أنجز ضدهما إجراء قضائي قدما بموجبه أمام العدالة التي أمرت بوضعهما رهن الحبس.