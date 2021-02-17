سجلت الصادرات السرية من السلاح الروسي إلى الجزائر ارتفاعا بواقع ملياري دولار، لتتصدر المراتب الأولى خلال 2020.

فيما عرفت مصر تهاويا من 2.4 مليار دولار في عام 2019 إلى 600 مليون فقط في العام الماضي.

وأظهرت البيانات السنوية لهيئة الجمارك الفدرالية الروسية التي أوردتها صحيفة "إر بي كا" الروسية، اليوم الأربعاء أن الجزائر صعدت إلى المرتبة الأولى بواقع ملياري دولار في صادرات السلاح الروسي، وتليها الصين بـ 1.5 مليار دولار والولايات المتحدة بـ 900 مليون دولار والهند بـ 700 مليون دولار.

وألقت جائحة كورونا بظلالها على صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية التي تراجعت بنسبة 16 في المائة في العام الماضي.

وأفادت البيانات، أن الصادرات السرية الروسية تحت كود SSSS والتي تشمل الأسلحة والمعدات العسكرية، والطائرات والمروحيات المدنية والعسكرية، والسفن الحربية، وبعض المواد النووية، تراجعت في عام 2020 بنسبة 15.6 في المائة إلى نحو 11.5 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار في عام 2019 و14.4 مليار دولار في عام 2018.

في المقابل، ازدادت الواردات السرية الروسية في عام 2020 بمقدار الثلث إلى 7.85 مليارات دولار شاملة إمدادات طائرات "بوينغ" الأمريكية و"إيرباص" الفرنسية و"بومباردييه" الكندية وغيرها.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، قد أقر في حوار مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الرسمية الروسية في نهاية العام الماضي، بأن شركاء موسكو الرئيسيين في مجال التعاون العسكري - التقني، بمن فيهم الجزائر ومصر والهند والصين، كانوا من أكبر المتضررين من جائحة كورونا التي قد تؤدي إلى انكماش الناتج العالمي الإجمالي بنسبة 4 - 5 في المائة في عامي 2020 و2021.