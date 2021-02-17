كشفت اللجنة الوطنية لمتابعة تجديد الهيئات الرياضية عن "اختلالات" و"تجاوزات" شابت أشغال الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، المنعقدة يوم 8 فيفري الجاري، معتبرة إياها غير شرعية، حسبما أكدته اللجنة.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية فإن نفس المصدر أوضح أن اللجنة فحصت أحد الطعون المسلمة من طرف الأعضاء القانونيين للجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى ، وهم: ياسين لوعيل، كمال بن ميسي وسيد علي سخري، فيما يتعلق بموضوع"اختلالات " و"تجاوزات" سجلت خلال الجمعية العامة الانتخابية للهيئة الفيدرالية. ففي الشكل، وافقت اللجنة على مضمون الطعنين، اللذين قدمهما لوعيل وسخري ورفضت طعن بن ميسي "لانعدام إمضاء المعني".

وفي محضر الاجتماع، كشفت اللجنة عن "عدم انخراط النادي الهاوي/ مولودية الجزائر خلال الموسم الرياضي 2020- 2021 ، تطبيقا للمادة 5 من قانون الاتحادية و" إمضاء ورقة التوقيعات من طرف عضو من المكتب الفيدرالي، المنتهية عهدته لرابطات تمنراست، إليزي وأدرار، مما أثر على النصاب القانوني للجمعية العامة الانتخابية." كما لوحظ، حضور ومشاركة "رابطات، تمنراست، إليزي وأدرار في أشغال الجمعية العامة الانتخابية بدون تقديم - مسبقا- الوثائق الضرورية للاعتماد" " التفويض و/ أو محضر اجتماع التجديد، ممضاة من طرف مدراء الشباب والرياضة التابعين لهم ، طبقا للتعليمة رقم 11- 5 المنهجية رقم 01 بتاريخ 20 يناير 2021." بالإضافة إلى ذلك، قدمت رابطة تيسمسيلت ونادي مولودية الجزائر " محاضر اجتماعات للتجديد ،غير ممضية من طرف مدراء الشباب والرياضة التابعين لهما، طبقا للتعليمة 11-5 المنهجية رقم 01 بتاريخ 20 يناير 2021 ."، بينما اشتراكات الأعضاء خلال الجمعية العامة الانتخابية، متناقضة مع إجراءات التعليمة المنهجية ، سيما رابطات ولايات: تمنراست، تيارات، سكيكدة ، المسيلة، وهران ، النعامة، النادي الهاوي - درارية، جمعية الحماية المدنية ، مولودية الجزائر واتحاد وهران."

وفي هذا الإطار، قررت اللجنة الوطنية لمتابعة تجديد الهيئات الرياضية، استدعاء جمعية عامة انتخابية أخرى (احتمالا يوم 24 فيفري)، " طبقا للإجراءات القانونية والتشريعية في هذا المجال" و"الإبقاء على نفس قائمة المترشحين للرئاسة والمكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى."

للإشارة فإن أعضاء الجمعية العامة للهيئة الفيدرالية الذين لم يدفعوا اشتراكاتهم خلال الجمعية العامة العادية عند اختتام العهدة، ليس لهم حق المشاركة في الدورة المقبلة للجمعية العامة.

وأنتخب رئيس رابطة ولاية تتزي وزو، على رأس الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى خلال جمعيتها العامة الانتخابية التي جرت مؤخرا، بحصده 39 صوتا ، مقابل 33 للرياضي السابق، ياسين لوعيل.