فتحت الشركة الرياضة المحترفة لكرة القدم لمولودية سعيدة المنتمي للرابطة الثانية رأس مالها أمام مساهمين جدد ، يمكنهم تجاوز العجز المادي لإدارة الفريق. وعقد أعضاء الشركة الرياضية المحترفة ذات أسهم جمعية عامة استثنائية بمقر النادي لهذا الغرض دامت لأربع ساعات بهدف استقدام مساهمين جدد لديهم الإمكانيات المادية الكافية لإخراج الفريق من الوضعية المتأزمة التي يعيشها.

وأوضح رئيس النادي الهاوي لفريق مولودية سعيدة محمد مساعدي لوكالة الأنباء الجزائرية "أن فتح رأس مال الشركة الرياضية المحترفة لمولودية سعيدة يعتبر خطوة إيجابية و فرصة لاستقطاب مستثمرين ومساهمين لديهم رغبة في مساعدة الفريق ماديا، خصوصا خلال الظرف الحالي الذي يستدعي تسديد مبلغ قرابة 18 مليون دج تمثل 50 بالمائة من مستحقات اللاعبين الذين لجأوا للجنة المنازعات للحصول على ديونهم السابقة.

وأردف مساعدي أن دفع هذا المبلغ سيمكن إدارة الفريق من تأهيل اللاعبين الجدد لفريق مولودية سعيدة وتمكينهم من الحصول على إجازات تسمح لهم من المشاركة في بطولة الرابطة الثانية التي انطلقت الجمعة الماضي.

ودعا رئيس النادي الهاوي جميع المستثمرين من رجال أعمال و مؤسسات عمومية وخاصة من أجل التقرب لإدارة الفريق بهدف شراء الأسهم ودعم خزينة الفريق ماديا والإشراف على تسيير الشركة الرياضية المحترفة لفريق مولودية سعيدة. وأشار نفس المصدر إلى أن حجم ديون الفريق قد بلغت منذ ثلاث سنوات ماضية 200 مليون دج بما فيها مستحقات اللاعبين التي يدينون بها لإدارة النادي إضافة إلى مصاريف التنقل و الأكل و الشرب ومستحقات الطاقم الفني والإداري. ونوه مساعدي بمساعي والي الولاية السعيد سعيود الذي قام بدعم خزينة الفريق بمبلغ 18 مليون دج منها 10 مليون دج من خزينة الولاية و8 مليون دج من مديرية الشباب و الرياضة إضافة إلى مبادرته في تسديد شهرين من رواتب اللاعبين التي يدينون بها و ذلك خلال الأسبوع القادم. ويرى رئيس النادي الهاوي أن الظرف الحالي الذي تمر به مولودية سعيدة يحتاج لحل استعجالي يتمثل في الاستفادة من إعانة المجلس الشعبي البلدي لسعيدة الذي يمكنه مساعدة الفريق بـ 2 مليون دج.

يذكر أن الرئيس المدير العام السابق لمولودية سعيدة عبد القادر بوعرعارة قد أبدى استعداده لرصد 50 مليون دج غير أنه اشترط رئاسة الشركة الرياضية وفتح سجل تجاري وجلب مساهمين جدد و إعداد قانون أساسي للنادي و هو ما رفضه النادي الهاوي بسبب الإجراءات الطويلة والتي لا تخدم مصلحة الفريق وفقا لما أوضحه محمد مساعدي.