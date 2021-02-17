انحرفت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء ثلاث عربات قطار محملة بـ 231 طن من مادة الشعير التابعة للديوان الوطني للحبوب وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية 96 قرب محطة القطار لرمضان جمال (جنوب سكيكدة)، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر، بأن إسعافات الوحدة الثانوية لذات السلك النظامي برمضان جمال قد تدخلت فور وقوع الحادث، حيث سجلت تضرر حوالي 30 مترا من الأعمدة الخشبية للسكة الحديدية دون تسجيل أي خسائر بشرية.

وأضاف البيان، بأن عملية إعادة العربات إلى مسارها لا تزال جارية إلى حد الساعة، مشيرا إلى أن القطار كان متجها من ولاية عنابة إلى تلمسان.