أدانت محكمة الشراڨة بالجزائر العاصمة ،اليوم الأربعاء، هشام عبود بسبع سنوات سجنا نافذا مع أمر بإلقاء القبض الدولي ضده، كما أدانت المتهمين معزي مولود وخراط عمر بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ مع إسقاط في حقهما تهمة المساس بسلامة الوحدة الوطنية مع مصادرة جميع المحجوزات .

وقد توبع المتهمون الثلاثة من قبل نجل اللواء المتقاعد خالد نزار المدعو سفيان بتهم إفشاء أسرار ومعلومات تخص العائلة (نزار) بالإضافة إلى تهمتي المساس بسلامة الوحدة الوطنية والمساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش.