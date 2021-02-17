تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية الزبيرية التابعة إقليميا لكتيبة الدرك بالبرواڨية في المدية، من وضع يدها على عصابة من أربعة أشخاص مختصة في المتاجرة في المخدرات والترويج لها في أوساط شباب المنطقة وقد تم خلال هذه العملية ضبط كمية من المخدرات كانت بصدد تسويقها.

وقد جاءت عملية التوقيف الأولى التي تشهدها المنطقة لأول مرة، بعد استغلال معلومات تحصلت عليها مصالح الدرك الوطني تفيد بنشاط مشبوه لمجموعة من الشباب الذين كانوا ينشطون في أماكن تنقص بها الحركة في جنح الظلام. وقد تم تقديم المعنيين الأربع أمام الجهات القضائية.