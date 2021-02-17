أوقفت، الفرقة المتنقلة للشرطة الفضائية التابعة لمصالح أمن ولاية سعيدة، رعية أجنبي من جنسية سورية، يبلغ من العمر 35 سنة، يمارس مهنة مقننة دون ترخيص بمقر إقامته، بحي السرسور، وسط مدينة سعيدة، حيث وجهت له ثلاث تهم، من بينها قضية تعريض حياة وسلامة الغير للخطر.

وتعود وقائع التوقيف إلى استغلال الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لمعلومات مفادها ممارسة شخص لمهنة طب الأسنان بطريقة غير قانونية، حيث تم تأكيد المعلومة وتوقيف المتورط مع حجز عتاد خاص بممارسة مهنة طب جراحة الأسنان وأدوات مستعملة خاصة بذات الغرض، بالإضافة إلى ضبط مبلغ مالي مقدر بـ 34 ألف دينار جزائري من مداخيل عمله غير قانوني.

وقد تبين عقب التحقيق مع المشتبه فيه من طرف ذات الفرقة أنه لا علاقة له بمهنة الطب ولم يجر أي تكوين في مجال طب وجراحة تقويم الأسنان، كما أنه لا يملك أي شهادة في هذا التخصص، حيث أنجز الإجراء القضائي ضده وقدم أمام نيابة الجمهورية بتهمة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية المباشرة للخطر، واستعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا من دون ترخيص.