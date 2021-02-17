وصف الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد القطري، مباراة " الزعيم" المقبلة أمام الريان بالنهائي المبكر، والتي ستقام ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس قطر 2021، في التصريحات التي نقلها الموقع الرسمي للنادي.

وأستكمل المدرب الإسباني حديثه قائلا : مهمتي كمدرب هي تحفيز الفريق دائما لتقديم 100%، الاسترخاء سيكون أول خطوات الخسارة للفريق، نحن في المركز الأول ولكنه جاء بمجهود الجميع ومثال لذلك بغداد بونجاح فهو يقدم أداء مذهلا وهو أحد أفضل المهاجمين في آسيا، هو يهاجم ويدافع ويمرر ويستمتع باللعب ويلعب للفريق بكل تواضع ونحن على الطريق الصحيح طوال ما أستمر اللاعبين للعمل كمجموعة.

من جهته قال الدولي الجزائري بونجاح ، اليوم خلال المؤتمر الصحفي : الريان فريق جيد ولدينا تركيز عالي لتحقيق الفوز، الجميع يرشح السد ولكن مباريات الكؤوس غيرذلك، في نهائي كأس الأمير 2020، الكل توقع فوز السد بنتيجة كبيرة ولكن فريق العربي كان نداً قوياً ولذلك يجب علينا الحذر وتقديم أفضل مالدينا أمام الريان من أجل تحقيق الفوز والصعود للنهائي.

وأضاف مهاجم الزعيم : أحاول العمل دائما مع الفريق، نعمل بروح واحدة من أجل تحقيق الفوز، أسعى للتسجيل في كل مباراة ولاعبي الزعيم يدعمونني في ذلك، كرة القدم كلها تحدي وتركيزي بالكامل مع الفريق لتحقيق الفوز وحصد المزيد من البطولات.

وأتم بغداد حديثه قائلا: شرف كبير لي أن أحصل على كل هذا الثناء من لاعب ومدرب مثل تشافي، ودائما نسعى للعطاء بكل قوة من أجل مساعدته على تنفيذ أفكاره وحصد الفوز للفريق.