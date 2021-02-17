مع حلول موسم الصيف يزداد اهتمام النساء بشعرهن حيث ترغب كل امرأة في شعر مفرود غير مجعد ولا يفقد فرده بعد الغسل وكثيرا ما نسمع عن فرد الشعر بـ"الكيراتين" والكريمات التي يدخل فيها "الكيراتين" ولكن كثير من النساء يقلقن من أي شيء قد يضر بشعرهن، فما هو مصدر "الكيراتين" وما هي فوائده وهل له أضرار على الشعر؟

الكيراتين هي مادة ذات فعالية عالية جدا في صقل الشعر وإعطائه قوامة جميلاً، كما أنها تقوم على حماية الشعر من كافة العوامل الجوية، "الكيراتين" هي مادة موجودة أساساً بجسم الإنسان بشكل طبيعي ولكنها تضاءلت بالأجسام جراء الأنظمة الغذائية الخاطئة وهي عبارة عن بروتين ذي فعالية عالية جدا يتكون من الأحماض الأمينيّة الموجودة بالجسم بتركيبة كيميائية طبيعية معقدة جدا وهذه الأحماض تدخل بالتركيبة الأساسية للجلد والأظافر والشعر، وهي تستخدم بشكل كبير وفعال بعلاج الشعر التالف والمتعب كما أنها تستعمل لوقاية الشعر.

لكن بعض السيدات يعتقدن أن بإمكانهن عمل الكيراتين لأنفسهن بالمنزل، فتشترى بضعة غرامات من الكيراتين، ويحاولن علاج شعرهن به في المنزل، أو يذهبن لأي خلاق غير متخصص ويطلبن منه عمل فرد للشعر بالكيراتين، دون أن ينتبهن إلى أن المنتج الذي اشترينه غير أصلى، ولا يعلمن هل يصلح لشعرهن أم لا"، وتحذر "لتوفير بعض المال، تلجأ بعض السيدات إلى مكان أرخص في السعر لعمل الكيراتين ولكن هذا يعرض شعرهن للتلف".

وتوصى خبيرة التجميل، السيدات، باستشارة مختص في هذا المجال قبل فرد الشعر بالكيراتين، لأنه مادة كيمائية علاجية، وليست مادة يمكن لأي شخص استعمالها، وتشير إلى أن المختص يجب أن يكون على علم بالنوع المناسب للشعر، لأن لكل نوع شعر علاج مناسب لها.