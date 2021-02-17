انتقل الى رحمة الله، أمس الثلاثاء، المجاهد حسين بوعلي، أحد مفجري الثورة التحريرية المجيدة، عن عمر ناهز الـ92 عاما، حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

وقد التحق الفقيد، و هو من مواليد 3 جويلية 1929 ببلدية الولجة (ولاية خنشلة، )بصفوف جيش التحرير الوطني ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 على مستوى إقليم الولاية التاريخية الأولى، الأوراس، رفقة الشهيدين محمد بوعلي بن بولعراس وبلقاسم بوعلي وذلك تحت قيادة الشهيدين مصطفى بن بولعيد وعبد الوهاب عثماني.

وقد أبان المرحوم عن تفان في خدمة وطنه، خاصة بعد التحاقه بالثورة التحريرية في سن الخامسة والعشرين، إذ تقلد عدة رتب في جيش التحرير الوطني من بينها عريف، عريف أول ثم رقيب ومساعد.

كما شارك في عدة معارك ضارية ضد العدو الفرنسي من بينها معركة الكومندو بولحية بالوجه، معركة تيغزة بلمصارة، معركة تيزوا بعين قيقل ببوحمامة وكذا معركة أمان محمد أونصر بغابة ولاد ملول التي استشهد فيها الشهيد البطل علي سوايعي، قائد الولاية التاريخية الأولى.

وبعد الاستقلال مباشرة، التحق الفقيد البطل بسلك حراس الغابات حيث عمل بكل اخلاص وتفان إلى غاية إحالته على التقاعد.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، الطيب زيتوني، إلى أسرة الفقيد ورفاقه في الجهاد بخالص التعازي وأصدق مشاعر التضامن والمواساة، مبرزا أن الجزائر فقدت "أحد قامات الثورة التحريرية ورجالاتها المخلصين لأمانة الشهداء ومبادئ وقيم ثورة اول نوفمبر المجيدة، حيث ترك بصماته في مسار كفاحها التحرري وبنائها الوطني".