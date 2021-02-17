دافعت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني عن قرار احالة برلمانيين وأعضاء في اللجنة المركزية على لجنة الانضباط الحزبي، و قال المكلف بالإعلام في الحزب، محمد عماري، في تصريح صحفي اليوم أن قرار إحالة عدد من أعضاء اللجنة المركزية أو المنتخبين على لجنة الانضباط "ليس فعلا انتقاميا ولا استهدافا شخصيا، بل هو تطبيق لنصوص القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب".

وتابع أن المعنيين بقرار الإحالة على لجنة الانضباط "يملكون الحق في الدفاع عن أنفسهم وتبرير سلوكياتهم أمام اللجنة التي ستدرس ملفاتهم بمنتهى الإستقلالية، ومن دون أحكام مسبقة".

و أوضح انه "تم استدعاء المعنيين بناء على المواد 24،25، 26 من القانون الأساسي والمواد من 18 إلى 22 ومن 27 الى 45 من النظام الداخلي.

و أكد أن مجمل المخالفات تتعلق برفض الامتثال لتعليمات قيادة الحزب وتحريض المناضلين على خرق قرارات الأمين العام، والمكتب السياسي، والتحريض على التمرد والعصيان والقيام بحملة ضد مشروع تعديل الدستور، والتصريح لدى وسائل الإعلام من دون تفويض من الجهات المختصة ونشر المناشير والبيانات من دون ترخيص، وغيرها".

و وخلص للقول أن جميع هذه الاتهامات منصوص عليها في قوانين الحزب، وهي أخطاء جسيمة حسب النظام الداخلي ، مما يستدعي إحالة مرتكبيها الى لجنة الانضباط، التي ستنظر، قانونيا ونظاميا، في مدى التجاوزات".

وأحالت قيادة "الافالان" اعضاء في اللجنة المركزية والبرلمان ومسؤولي حزبي محلي سابق على لجنة الانضباط.