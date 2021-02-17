خلف، صباح اليوم، حادث مرور بالبيض تحديدا بالمخرج الغربي لبلدية بريزينة، قتيلين اثنين إثر اصطدام دراجتهم النارية بسيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 107.

الضحايا ينحدران من دائرة بريزيتة من عائلتي نواصر وبوزايدة يبلغان من العمر 41 و10 سنوات كانا على متن الدراجة النارية.

من جهتها تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقلهما إلى العيادة المتعددة الخدمات ببريزينة أين لفظا أنفاسهما الأخيرة.

في حين فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في تداعيات هذا الحادث الأليم الذي هز مدينة بريزنية .