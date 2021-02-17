استنكر ممثل وسيط الجمهورية بولاية ڤالمة تعرضه لـ"اعتداء" من طرف مدير الديوان بوزارة الصناعة، أثناء زيارة وزير القطاع فرحات آيت علي للولاية، أول أمس.

وكتب عبد الرزاق مسعودية، مندوب الوسيط بصفحة المندوبية الولائية، أن مساعد آيت علي بالوزارة "هدده بالضرب" و"أساء معاملته" و"أهانه"، عندما حاول الاقتراب من وزير الصناعة لتسليمه ملفات فساد تخص القطاع بالولاية وعرائض مستثمرين يشكون البيروقراطية.

وأكد مسعودية أنه "يستغرب" ما وصفه بـ"الاستهداف المتكرر والمتواصل لشخصي" من طرف المسؤولين المحليين، مبرزا أن عمل المندوبية بخصوص حل مشاكل المواطنين بات محفوفا بالمخاطر. وطالب بـ"وضع حد لتجاوزات بعض المسؤولين بقالمة ممن جمعوا بين الإمارة والتجارة".

وتحدّث مسعودية في منشوره، عن الأزمات المترتبة عن غلق مصانع بقالمة وبيع أخرى "بطرق مشبوهة"، وما نجم عن ذلك من تفشي البطالة، مؤكدا أنه سيعدّ تقريرا عما جرى له خلال زيارة آيت علي للولاية.