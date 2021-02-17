سجلت 178 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وحالتي وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة في الجزائر، فيما تماثل 159 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه، اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أوضح فورار أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 111.247 شخص من بينها 178 حالة جديدة، بينما بلغ عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء 76.489 شخص والعدد الإجمالي للوفيات 2947 حالة.

وحسب الدكتور فورار، يتواجد حاليا 21 مريضا في العناية المركزة، فيما سجلت 19 ولاية أقل من 9 حالات و24 ولاية لم تسجل بها أي حالة، كما سجلت 5 ولايات أخرى أزيد من 10 حالات.