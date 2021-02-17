أفادت مصادر مطلعة بتيزي وزو أن التحقيق الذي فتحته مصالح أمن دائرة عزازقة في قضية مقتل كنزة سادت قد سمح لها وفي ظرف وجيز من الوصول إلى المشتبه فيه في زهق روح الشابة ذات 18 ربيعا.

وحسب المصادر نفسها فإن المشتبه فيه، أحد أفراد عائلة الضحية، موقوف تحت النظر لدى مصالح أمن دائرة عزازقة وسيقدم غدا الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة ليقرر في مصيره، علما أن الأدلة العلمية تؤكد أن المشتبه فيه هو الذي يقف وراء هذه الجريمة الشنعاء.