تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان، بحر الأسبوع الحالي، من وضع حدا لنشاط جمعية اشرار تتكون من شخصان محتالان، كانا يوهمان المواطنين بالتوسط للسلطات للاستفادة من شقق و مركبات مستعملة و عتاد أشغال البناء عن طريق المزاد بأسعار زهيدة.

حسب ما جاء في بيان لخلية الاتصال للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، تم توقيف المحتالان بعد تلقي ذات المصالح لشكاوي مواطنين وقعوا ضحايا لتصرفاتهما، حيث تم وضع خطة محكمة سمحت للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بذراع الميزان من وضع حدا لنشاط المحتالان الذين كانا ينتحلان صفات لإطارات بالدولة، و هذا حسب نوع الاحتيال المخطط له، مقابل جمع أموال من عند عدة ضحايا.

حسب ذات الوثيقة، تم تقديم المحتالان أمام محكمة ذراع الميزان للنظر في القضية و تقرير مصيرهما.