تم توقيف شخص بواضية بجنوب غرب ولاية تيزي وزو بتهمة صنع و بيع أسلحة نارية و ذخيرة بدون رخصة، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للأمن لولائي.

وحسب البيان، أفضت التحقيقات التي قامت بها الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بذات البلدية إلى تحديد هوية هذا الشخص و توقيفه و اكتشاف بمنزله أسلحة نارية و ذخيرة.

وتم الإشارة إلى حجز بعين المكان، استنادا إلى نفس المصدر، لمسدسين من صنع تقليدي و 118 خرطوشة (بعضها مملوؤة و أخرى فارغة) من مختلف الأحجام و فوهة مسدس ناري و كريات رصاص و كذا مستلزمات تنظيف السلاح و سيفين اثنين من صنع تقليدي و أسلحة بيضاء و صاعق كهربائي.

وبعد استكمال الإجراءات القضائية، تم تقديم المعني اليوم الثلاثاء أمام نيابة ذراع الميزان التي أمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت بتهمة "صنع و بيع أسلحة نارية و ذخيرة و أسلحة بيضاء بدون رخصة"، وفق البيان.