أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن وضع منصة رقمية تحت تصرف المواطنين عبر موقعها الإلكتروني، لتمكينهم بداية من يوم غد الخميس، إدراج طلبات رخص التنقل الاستثنائية إلى خارج الوطن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه في "إطار التسهيلات الرامية إلى ضمان التكفل الأنجع بالطلبات الواردة بخصوص رخص التنقل الاستثنائية إلى خارج الوطن، تنهي الوزارة إلى علم المواطنين والمواطنات، بوضع منصة رقمية تحت تصرفهم، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.interieur.gov.dz، حيث يمكنهم من خلالها، ابتداء من يوم الخميس 18/02/2021، إدراج طلباتهم وتحميل الوثائق الثبوتية ذات الصلة، على أن يتم موافاتهم بالرد عبر البريد الإلكتروني للمعنيين وهذا بعد دراستها".