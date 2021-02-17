تفاعل السعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريح للبيت الأبيض، مفاده أن الولايات المتحدة تعتزم "إعادة ضبط علاقاتها" مع السعودية.

BBC

"إعادة ضبط" للعلاقات الأمريكية السعودية

يدور الحديث على تويتر منذ أيام حول سياسات الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن نحو المملكة العربية السعودية.

تغير شكل العلاقة بين واشنطن والرياض كان متوقعا، نظرا للاختلاف الكبير في سياسات بايدن وتوجهاته عن سابقه دونالد ترامب.

وزاد تفاعل السعوديين مع الأمر، بعد تكشف أولى قرارات الإدارة الأمريكية الجديدة، بشأن علاقتها مع المملكة.

بدأ ذلك بإعلان رفع الحوثيين من قائمة الإرهاب وتجميد صفقات أسلحة للسعودية.

والآن، يتفاعل السعوديون مع تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حول "ضبط العلاقات" مع السعودية وأن بايدن "سيتحدث مع نظيره في السعودية الملك سلمان وليس مع ولي العهد محمد بن سلمان".

https://twitter.com/cnnarabic/status/1361908247003856898

قد يبدو التصريح منطقيا، ما دام في المملكة حاكم لماذا يتوجه رئيس دولة إلى ولي العهد؟من الطبيعي أن يتحدث إلى نظيره.

لكن في المملكة العربية السعودية يعتبر بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد.

وكانت التعاملات الرسمية بين أمريكا والسعودية تجري مع بن سلمان على أعلى مستوى، حتى لحظة إعلان البيت الأبيض الأخير، ما جعل الإعلان الأمريكي مثيرا للاهتمام والجدل.

"عداء للمملكة"و"تغيير للتحالفات"

فيما تعامل كثيرون مع القرارات الأمريكية الأخيرة باعتبارها تحدد خطا جديدا لسير العلاقات بين بلدين، قرأها آخرون عداء شخصيا بين جو بايدن ومحمد بن سلمان.

لكن من المغردين أيضا من اختار الإدلاء بتوقعاته لما ستجلبه السياسة الأمريكية الجديدة نحو بلادهم، سواء كان تغيرا استراتيجيا في العلاقة بين بلدين أو"عداء" بين حاكمين.

وسادت تويتر في السعودية تغريدات تشيد بولي العهد محمد بن سلمان وتهاجم الرئيس الأمريكي بايدن.

بينما اعتبر كثير من المتفاعلين تصريح البيت الأبيض "مهينا" لولي العهد السعودي.

https://twitter.com/TurkiShalhoub/status/1361945225938231299

https://twitter.com/AbdolahAlhamad/status/1361962141146877952

لكن هناك من رأى فيه "قوة لحاكم يخشاه بايدن".

وقال بعض "المحللين" للوضع في تغريداتهم إن التحركات الأمريكية تدفع السعودية نحو تقارب أسرع مع روسيا والصين، خاصة بعد التواصل الذي جرى بين بن سلمان وبوتين عشية الخطوات الأمريكية الجديدة.

https://twitter.com/Russia_AR/status/1361581967322529794

https://twitter.com/alateeqkhalid1/status/1361997003140521987

ومنهم من يؤمن بأن تقاربا سعوديا مع أكبر منافسي الولايات المتحدة سيقلب الوضع لصالح المملكة. وقد يجبر أمريكا على محاولة جبر ما كسر في العلاقة بين البلدين.

https://twitter.com/desert_lover2/status/1361962492071727104

وتوجس آخرون من أن يتوسع نطاق "توتر العلاقة" بين بايدن ومحمد بن سلمان ليعود بالضرر على المملكة كدولة ونظام، ويرون الحل في "إزاحة بن سلمان عن الحكم" .

https://twitter.com/IsaacALawyer/status/1361859021356077059

وتوقع محللون بالفعل بأن ما يجري الآن بين المملكة والولايات المتحدة قد يزيد من صعوبة وصول بن سلمان لعرش المملكة.

https://twitter.com/DrMahmoudRefaat/status/1361755597906051072

من قبل أن يتأكد رسميا تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دارت النقاشات حول التغيرات التي ستطرأ على السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط وما سينجر عن ذلك من تغير للمشهد السياسي وخريطة التحالفات في المنطقة.

وحظت العلاقات الأمريكية السعودية بالحيز الأكبر من النقاش والتوقعات.

إذ أن العلاقة التي ربطت أمريكا بالسعودية في فترة حكم ترامب كانت استثنائية بكل المقاييس، وبدت تبعاتها جلية في المنطقة وفي مجالات مختلفة.