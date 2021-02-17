طمأنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأربعاء، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم حول المنح المستحقة التي تأخر تسديدها.

وكان لاعبو الوفاق قد تأخروا عن الدخول إلى أرضية الميدان خلال تدريبات اليوم، ما جعل شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن دخولهم في إضراب.

وأكدت الإدارة السطايفية في بيان لها، مساء اليوم، أن سبب تأخر دخول اللاعبين يعود للموعد المحدد بينهم وبين أعضاء مجلس الإدارة في مقدمتهم الرئيس عبد الحكيم سرار والمدير العام فهد حلفاية، حيث أكدت الإدارة أنها ستفي بوعدها السابق بخصوص تسوية جزء من المستحقات العالقة في الأسبوع الأول من شهر مارس.

وحسب نفس البيان فإن اللاعبين جددوا ثقتهم التامة في الإدارة لتتواصل بعدها استعدادات الفريق للمواجهة الهامة في إياب الدور السادس عشر مكرر من منافسات كأس الكاف ضد نادي أشانتي كوتوكو الغاني .