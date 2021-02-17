طالبت الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ السلطات برفع ميزانية قطاع التربية بالنظر إلى تزايد عدد التلاميذ، وبالتالي تزايد المطالب بأضعاف مضاعفة، لأجل إنجاز المنشآت القاعدية للقضاء على الاكتظاظ والوصول إلى معدل 15 تلميذا في الحجرة، بتكريس تعليم نوعي وتوفير وسائل النجاح والتقدم للتلميذ والمعلم، لافتا إلى وجود قطاعات تحوز على ميزانيات معتبرة، لكنها لا تسهم في أي تقدم للبلاد.

وأوضح رئيس الجمعية، خالد أحمد، في تصريح لـ"الخبر"، أن "ميزانية التربية والتعليم من حيث الأهمية هي أعلى ميزانية بعد تلك المقدمة لوزارة الدفاع.."، لكن الميزانية هذه، حسبه، ومنذ سنوات لم تعد تكفي للرد على حاجيات قطاع التربية والتعليم، وقال "إن المدرسة الجزائرية بحاجة إلى دعم أكثر مما ترصده الدولة للقطاع، بالنظر إلى تزايد عدد التلاميذ وتزايد المطالب بأضعاف مضاعفة.."، قبل أن يضيف "نحن نطالب بإعادة تقييم ودراسة الميزانية الممنوحة لقطاع التربية والتعليم لأجل رفعها بهدف الرد على الحاجيات المتزايدة للقطاع..".

وبرر مطلب رفع الميزانية لأجل تعزيز ميزانية التجهيز لأجل التكفل بالمنشات القاعدية، كإنجاز مدارس، وبالتالي توفير مزيد من حجرات الدراسة للوصول إلى معدل 15 تلميذا بالحجارة بدل 40 و45 تلميذا، وبالتالي إنهاء معضلة الاكتظاظ لأجل تكريس تعليم نوعي، فضلا عن توفير الطاولات والكراسي والحواسب وتجهيزات الإطعام والوسائل البيداغوجية، التدفئة، النقل المدرسي... الخ

وأشار إلى أن زيادة عدد التلاميذ وتزايد المطالب، لم يصاحبه دعم وزيادة في ميزانية القطاع للتكفل بمختلف الاحتياجات، وقال "في كل مرة نطالب في اجتماعات مع وزير التربية برفع الميزانية تليق بقطاع التربية، قصد التكفل بالإطعام والتدفئة... الخ يتم الرد علينا: هذا ما تسمح به ميزانية التجهيز..".

أما ما يتعلق بميزانية التسيير، فيخص، حسبه، إعادة النظر في أجور المعلمين وعمال قطاع التربية على نحو ما هو عليه الأمر بباقي الشركات الوطنية، لتكريس تعليم نوعي وراق. ولفت في سياق ذلك إلى بعض القطاعات التي تحوز على ميزانيات معتبرة، ولكن من غير أن يتم استغلالها فيما يفيد المجتمع، مثل قطاعات الشباب والرياضة والثقافة والتضامن، في وقت لازال فيه التلاميذ يتوجهون إلى المدارس حفاة وعراة وفي عربات نقل المواشي، ناهيك عن حرمانهم من الإطعام والتدفئة.

إذ لا يزال النقل المدرسي على حساب الأولياء، فيما لا تزال الوجبة المدرسية متدنية المستوى وغائبة تماما بعدة مدارس، ولو أن بعض التقارير تشير إلى أن مستوى الخدمات المقدمة في التمدرس لدى دول الجوار (تونس، والمغرب وليبيا... الخ)، هي أقل من مثيلتها الجزائر.