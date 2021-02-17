عقد مسؤولون من الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة، اجتماعا يهدف لتحسين مرافقة المؤسسات المصغرة المكلفة بتسيير الاحياء السكنية لـ"عدل".

ووفقا لمنشور لوكالة دعم وتنمية المقاولاتية على صفحتها الرسمية بالفياسبوك، عقدت الخلية المحلية المكلفة بمتابعة الاتفاقية الموقعة بين الوكالتين، على مستوى الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية للجزائر شرق، اجتماعا تنسيقيا بمقرها، حضره مدراء الوكالة للجزائر العاصمة ومدراء الفروع لوكالة عدل للتسيير العقاري لولاية الجزائر ورؤساء فروع وكالة عدل.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع آليات تطبيق بنود الاتفاقية الموقعة بينهما والخاصة بتسيير الأحياء، ومتابعتها بهدف المرافقة المثلى لأصحاب المؤسسات المصغرة.

ويأتي هذا الاجتماع تطبيقا للاستراتيجية الجديدة المنتهجة من طرف الوكالة للتكفل والمرافقة المثلى لأصحاب المؤسسات المصغرة.

ويتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال توفير مخططات أعباء ومشاريع وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار تضمن ديمومتها وتساهم في خلق الثروة والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، يضيف نفس المصدر.