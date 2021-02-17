قالت شركة موديرنا في بيان أن اتفاقا أبرم مع الاتحاد الأوروبي، يشمل شراء 150 مليون جرعة يُفترض أن تُسلم في الربعين الثالث والرابع من عام 2021، مع خيار الحصول على 150 مليون جرعة إضافية في 2022.



وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء،أن الاتحاد الأوروبي اتفق مع شركة موديرنا للحصول على 300 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، بعد إبرام اتفاق أول يشمل 160 مليون جرعة.



ومع هذه الطلبية الجديدة، ينبغي أن يحصل الاتحاد الأوروبي هذا العام على 310 ملايين جرعة من لقاح موديرنا، الذي أصبح في الثامن من يناير، ثاني لقاح ترخصه الوكالة الأوروبية للأدوية بعد لقاح فايزر بايونتيك.