نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، منصور بولاد، أن حكومة الخرطوم استدعت الأربعاء سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، "بغرض التشاور"، في ظل تصاعد التوتر والخلافات بين البلدين.

وقال بولاد: "استدعى السودان سفيره لدى أديس أبابا بغرض التشاور حول العلاقات بين البلدين". وأضاف بولاد أن استدعاء السفير للتشاور هو إجراء دبلوماسي متعارف عليه "عندما تكون هناك تطورات في علاقات أي بلدين".

وأشار إلى أن السفير السوداني سوف يعود إلى مقر عمله عندما تقرر وزارة الخارجية اكتمال المشاورات معه.

وأتت خطوة السودان بعد زيادة حدة التوتر بين الخرطوم وأديس أبابا حول منطقة "الفشقة" الزراعية على حدود الدولتين، والتي يدعي السودان ملكيتها ويزرعها إثيوبيون.

وتبادل الطرفان الاتهامات بالقيام بأعمال عنف داخل حدود كل منهما. ففي يوم الأحد، اتهم السودان قوات إثيوبية "بالاعتداء على أراضيه". فيما ادعت إثيوبيا عبور قوات سودانية إلى داخل حدودها، الشهر الماضي.

وحظرت الخرطوم حركة الطيران فوق ولاية القضارف في شرق البلاد، والتي تتبع لها "الفشقة" بعدما زعمت أن طائرة عسكرية إثيوبية حلقت داخل حدود السودان.

ومنطقة "الفشقة"، التي تثير التوتر بين البلدين منذ سنوات، تتاخم إقليم تيغراي الإثيوبي الذي يشهد قتالا ومعارك ضد الحكومة المركزية الإثيوبية منذ نوفمبر الماضي. وأدى هذا القتال إلى فرار أكثر من 60 ألف لاجئ إثيوبي إلى السودان.