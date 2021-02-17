قالت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، الاثنين، إن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان استعان بابنه ثيو (18 عاما)، لخوض التدريب مع الفريق الأول في النادي الملكي، إثر تزايد الإصابات التي طالت عددا كبيرا من النجوم فيه.



وكان زيدان استعان في الماضي بابنيه في التدريبات: إنزو (25 عاما)، ولوكا (22 عاما)، واليوم جاء دور ثيو، وغادر الأخوان الأول والثاني النادي الملكي لاحقا بعدما فشلا في إحراز نتيجة تذكر.



وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها ثيو زيدان في تدريبات الفريق الأول، لكنها ربما تكون مقدمة مشاركته في الفريق.