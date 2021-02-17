اعتبر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك", محمد باركندو, أنه ثمة ما يدعو إلى التفاؤل بأن 2021 سيكون عاما للتعافي بعد التراجع الحاد في أسعار النفط والطلب عليه جراء الجائحة.



وأوضح النيجيري باركندو في حدث افتراضي نظمه منتدى الطاقة الدولي, اليوم الاربعاء, أنه "في حين توجد مبررات للتفاؤل بأن 2021 سيكون عام التعافي, فإن هناك العديد من أوجه الضبابية الأخرى التي تلوح في الأفق"، وأضاف أنه من المستبعد أن يبلغ استهلاك النفط ذروته في "المدى الفوري".



ومن جانبه, قال وزير النفط الهندي, دارمندرا برادان, خلال الحدث ذاته أن الهند تحث منتجي النفط الرئيسيين في العالم, في إطار مجموعة "أوبك+", على تخفيف تخفيضات الإنتاج, إذ تلحق زيادة أسعار النفط الضرر بالتعافي الاقتصادي والطلب في الدول النامية.



وأضاف أن تعافي الطلب ينبغي أن تكون له "الأولوية" على أسعار النفط, على الأقل خلال الشهور القليلة المقبلة.



وكانت "أوبك" قد خفضت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي بفعل استمرار عمليات الإغلاق في بعض الدول حول العالم بسبب تفشي الموجة الثانية من وباء "كورونا".



وتشهد أسعار النفط ارتفاعات ملحوظة لأعلى مستوى في 13 شهرا بدعم توقعات تعافي الطلب واستمرار جهود كبح المعروض من الخام, بالإضافة إلى تراجع الإمدادات الأمريكية جراء الموجة الباردة التي أضرت بعمليات الإنتاج.



