قررت منظمة نقابة المحامين في البليدة مساء اليوم الأربعاء، في بيان موقع، مقاطعة الأعمال القضائية بجميع الجهات القضائية الاربعة التابعة لها لمدة غير محدودة، تنديدا بإيداع زميل لهم الحبس المؤقت منذ الأسبوع الماضي، في قضية تم وصف وقائعها على أنها شخصية و لا ستدعي الحبس.



قرار المنظمة جاء تبعا للحركة الاحتجاجية التي عرفتها أروقة مجلس فضاء البليدة عشية اليوم الاربعاء ،من قبل متضامنين من أصحاب الجبة السوداء، و الذين توافدوا من عدة ولايات الوطن، للتطوع في الدفاع عن زميلهم المحبوس مؤقتا، و الذي تم الاستئناف في أمر ايداعه أمام غرفة الاتهام، حيث أثار قرار تأجيل التداول في الملف الى الاسبوع المقبل، حفيظة المحامين.



و اعتبر البيان الصادر عن المنظمة، انه و نظرا للانزلاق الخطير الذي عرفه معالجة ملف زميلهم، فهم سيقاطعون العمل الفضائي إلى ٱجل غير محدود، بما في ذلك المحاكم الادارية و العسكرية، اعتبارا من يوم الغد الخميس، و لا استئناف في العمل إلا بموجب مداولة من مجلس المنظمة.



للتذكير تم حبس احتياطيا محامي بمحكمة الأربعاء، في قضية وقائعها شخصية، حسب ماورد في بيان أول لنقابة المحامين لناحية البليدة، و هو ما أغضب و ولد حالة من الإحتقان بين زملاء المحامي المحبوس ، و دفع بهم الى الإنسحاب من إحدى جلسات التقاضي مرحليا، لتتطور الأمور الى قرار المقاطعة المفتوح، في ردة فعل لتأجيل غرفة الاتهام التداول في الملف اليوم.