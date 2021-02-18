أحرز النجم الدولي الجزائري رياض محرز هدفا عالميا سهرة اليوم الأربعاء، ليساهم في فوز فريقه مانشستر سيتي على مضيفه إيفرتون (3-1)، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ16 من "البريمير ليغ".



وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر مانشستر سيتي بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32، وعادل ريشارلسون لإيفرتون في الدقيقة 37.



وفي الشوط الثاني، أحرز مانشستر سيتي الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77.



