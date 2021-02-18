فتحت وزارة العدل باب الترشح لشغل وظائف على مستوى مقر مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأفادت الوزارة في منشور عبر موقعها في الفايسبوك، أن مفوضية الاتحاد الإفريقي تعتزم نشر إعلانات عن شغور عدد من المناصب والوظائف على مستوى مقرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار عملية الإصلاح الهيكلي لمصالحها.

وأضاف ذات المصدر أن المناصب المطلوبة، تتمثل في رئيس وحدة مصالح المستشار القانوني، ضابط قانوني.

ودعت الوزارة القضاة والموظفين المنتمين لقطاع العدل والراغبين في الترشح لهذه الوظائف، القيام بالخطوات التالية:

1 ـ إنشاء حسابات خاصة بهم على مستوى المنصة الإلكترونية التابعة للاتحاد الإفريقي على العنوان التالي: hrm.aucareers.org/erec

2 ـ إرسال سيرهم الذاتية مرفقة بصورة شمسية إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية في نسخ ورقية وإلكترونية (قرص مضغوط). كما يستوجب على المترشحين استكمال إجراءات إيداع ترشحهم على الموقع الإلكتروني careers.au.int وذلك فور الإعلان الرسمي عن شغور المناصب المعنية والذي سيتم من خلال نفس هذا الموقع.

كما طالبت الوزارة من الراغبين في الترشح لهذه المناصب، وموافاة المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة العدل، عن طريق السلم الإداري، بترشحاتهم المقدمة والمتضمنة عنوان الحساب الخاص بالمترشح على مستوى المنصة الإلكترونية التابعة للاتحاد الإفريقي، سيرته الذاتية مرفقة بصورة شمسية في نسخ ورقية وإلكترونية (قرص مضغوط)، العنوان البريدي الإلكتروني ورقم الهاتف الشخصي للمعني والوظيفة المراد شغلها، قصد إرسالها في حينها إلى وزارة الشؤون الخارجية.