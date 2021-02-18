أشار آخر تقرير للموقع الإلكتروني "داتاريبورتال" (DATAREPORTAL) المختص في الإحصائيات المتعلقة بأنترنت الهاتف الثابت والنقال في العالم إلى أن عدد مستخدمي الأنترنت في الجزائر ارتفع بـ 3.6مليون في ظرف سنة منتقلا بذلك إلى 26.35 مليون مستخدم.

وأبرز التقرير أن الجزائر أحصت إلى غاية 31 جانفي الماضي ط 26.35 مليون مستخدم ما يمثل زيادة تقدر بـ 3.6 مليون مستخدم (16 بالمائة) منذ جانفي 2020.

وتضمن التقرير ذاته إحصائيات متعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية إضافة إلى توجهات ومعلومات تخص وضع الرقمنة في العالم.

وحسب آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية فإن هذا الرقم يمثل العدد الحقيقي لمستخدمي الأنترنت في الجزائر وليس مشتركيها والذي كان يبلغ 41.8 مليون خلال الثلاثي الثالث من سنة 2020.

ويوضح موقع "داتاريبورتال" أن نسبة ولوج الأنترنت في الجزائر بلغت 59.6 بالمائة خلال جانفي 2021 من مجموع سكان يبلغ عددهم 44.23 مليون ، حسب الأمم المتحدة.

كما عرف عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام ...) ارتفاعا في الجزائر إلى غاية 31 جانفي 2021. وأكد ذات الموقع أنه تم تسجيل حوالي ثلاثة ملايين مستخدم جديد لمواقع التواصل الاجتماعي أي بزيادة 13.6 بالمائة خلال سنة واحدة وهو ما جعل العدد الإجمالي لمستخدمي هذه التطبيقات يقفز إلى 25 مليون أي بنسبة 56.5 بالمائة من عدد السكان الإجمالي.

وتستعمل أغلبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (24.8 مليون أي 97.9 بالمائة) الهاتف الذكي واللوحات الإلكترونية للاتصال بهذه الشبكات.

وحسب "داتاريبورتال"، فإن سرعة التحميل المتوسطة عبر أنترنت الهاتف النقال بلغت 13.23 ميجا بايت/الثانية أي بزيادة سنوية تقدر بـ 67.9 بالمائة في حين بلغت سرعة التحميل عن طريق أنترنت الهاتف الثابت 5.29 ميجا بايت/الثانية أي بزيادة سنوية بـ 34.9 بالمائة.

من جهة أخرى، أكد الرئيس المدير العام لمجمع اتصالات الجزائر، كريم بيبي تريكي لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الأداء يؤكد العمل الميداني ويترجم إرادة الجزائر في تحسين نوعية الخدمات المتعلقة بالأنترنت والرقمنة في البلد.

وأردف بالقول "إن التطور الذي ورد في تقرير "داتاريبورتال" جاء ليؤكد العمل الميداني وتشجيعنا خاصة على المواصلة بوتيرة أكبر من أجل تدارك التأخر المسجل في أفضل الآجال وكذا مرافقة اعتماد الأنترنت والرقمنة في البلد".