أصدرت إدارة النادي الإفريقي التونسي عشية أمس بلاغا أكدت من خلاله أنها ستسعى إلى إبرام اتفاقات ودية مع اللاعبين الجزائريين الذين تعاقد معهم الفريق، وذلك من أجل تفادي التورط في نزاعات جديدة، حسبما أكده موقع " فوت 24".

وأوضح نفس المصدر أنه سيتم التفاوض مع اللاعبين الجزائريين لفك الارتباط معهم بما يجنّب النادي مشاكل أخرى يبقى في غنى عنها خصوصا مع كم القضايا التي سيرثها المكتب الجديد. وجاء توضيح ذلك مع تأكيدات بأن ضيق الوقت حال دون تسديد الديون وبالتالي استحالة تأهيل المنتدبين الجدد في الميركاتو الحالي الذي سيغلق أبوابه يوم الأحد المقبل.